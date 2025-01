CONVOCATION AUX MÉDIAS - L'Association du Camionnage du Québec, l'Association des professionnels du dépannage du Québec et le Syndicat des Teamsters unissent leur voix pour demander au Premier ministre François Legault une intervention rapide dans le dossier Chauffeur Inc.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse conjointe réunissant l'Association du Camionnage du Québec (ACQ), l'Association des professionnels du dépannage du Québec (APDQ) et le Syndicat des Teamsters. Ensemble, ces trois organisations interpellent le Premier ministre François Legault pour qu'il agisse fermement et rapidement face aux conséquences graves du stratagème Chauffeur Inc., un problème qui menace l'économie québécoise, la sécurité routière, les entreprises respectueuses des lois et leurs employés.

Détails de l'événement:

Date: Jeudi 9 janvier 2025

Jeudi 9 janvier 2025 Heure: 10 h 00

10 h 00 Lieu : Holiday Inn & Suites 1390 Boul. René-Lévesque O Montréal, QC, H3G 0E3 Salle Georges Vézina



Participants:

Marc Cadieux , Président de l'Association du Camionnage du Québec

, Président de l'Association du Camionnage du Québec Réjean Breton , Président de l'Association des professionnels du dépannage du Québec

, Président de l'Association des professionnels du dépannage du Québec Jean Chartrand , Conseiller spécial de Teamsters Canada en matière de camionnage

Les enjeux au cœur de cette conférence :

Le stratagème « Chauffeur Inc. », c'est une erreur de classification qui implique deux acteurs :

Les entreprises voyous , en grande majorité de l' Ontario , qui contournent leurs obligations fiscales et réglementaires en exploitant des conducteurs frauduleusement incorporés. Ces derniers, bien qu'ils n'aient ni leur propre camion ni le statut d'entrepreneurs indépendants légitimes, sont pourtant recrutés comme tels pour permettre à ces entreprises d'éviter de payer les déductions à la source et autres obligations sociales.

, en grande majorité de l' , qui contournent leurs obligations fiscales et réglementaires en exploitant des conducteurs frauduleusement incorporés. Ces derniers, bien qu'ils n'aient ni leur propre camion ni le statut d'entrepreneurs indépendants légitimes, sont pourtant recrutés comme tels pour permettre à ces entreprises d'éviter de payer les déductions à la source et autres obligations sociales. Les conducteurs incorporés (« Chauffeur Inc. » / « Driver inc. »), qui sont souvent en situation précaire et attirés par de fausses promesses d'avantages financiers, sont poussés à s'incorporer par des employeurs sans scrupules qui exploitent leurs vulnérabilités.

Face à cette pratique illégale, les représentants de chaque organisme exposeront les dommages qui couvrent des enjeux économiques, sociaux, fiscaux, de paiement et de sécurité routière. Des conséquences illustrées d'exemples terrain et chiffrés. Ils présenteront également leurs revendications au Premier ministre François Legault, appuyées par des solutions concrètes.

RSVP :

Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant ici.

SOURCE Association du camionnage du Québec

Contact : Cyril Maurin, Directeur, Communication et Transition numérique / ACQ, Tél. : (514) 415-9680, Courriel : [email protected]