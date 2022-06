Projet de stabilisation de la plage Rochelois - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le mandat de tenir une enquête et une audience publique sur le Projet de stabilisation de la plage Rochelois à Port-Cartier. Ce mandat débutera le 11 juillet 2022 et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d'enquête sera composée de Joseph Zayed qui agira à titre de président et de Linda St-Michel.