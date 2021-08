OTTAWA, ON, le 30 août 2021 /CNW/ - Skeena Resources Ltd. propose la construction, l'exploitation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert située à environ 85 kilomètres au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique. Le projet de revitalisation d'Eskay Creek produirait jusqu'à trois millions de tonnes de minerai par an pendant une durée de vie de la mine de 13 à 16 ans et comprendrait une étape d'exploitation de 8 à 11 ans.

Consultation publique

Le projet est assujetti à un processus d'évaluation d'impact fédéral en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact et à une évaluation environnementale provinciale en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (BEE) travaillent en collaboration pour la première étape de l'examen du projet.

Le public et les groupes autochtones sont invités à examiner la description initiale du projet (en anglais seulement) et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Un résumé du document en français ou en anglais est également accessible sur le site Web de l'Agence, à l'adresse canada.ca/aeic.

La période de consultation de 30 jours commence le 30 août 2021 et se termine le 29 septembre 2021 à minuit, heure avancée du Pacifique (HAP).

Les commentaires recueillis aideront l'Agence et le BEE dans la préparation d'un document conjoint de résumé des enjeux et de la mobilisation pour le projet, lequel sera fourni à Skeena Resources Ltd. en vue d'éclairer les prochaines étapes du processus. Les commentaires n'ont besoin d'être présentés qu'une seule fois à l'Agence ou au BEE pour être pris en compte dans les processus d'examen fédéral et provincial, et peuvent être formulés dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Les commentaires recueillis par l'Agence ou le BEE sont considérés comme des renseignements publics et seront publiés en ligne.

Pour formuler un commentaire, veuillez visiter :

le Registre canadien d'évaluation d'impact, à l'adresse iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations (numéro de référence 82839);

le Centre d'information sur les projets du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique, à l'adresse projects.eao.gov.bc.ca. Cliquez sur « List of Projects » et cherchez « Eskay Creek Revitalization ». Les commentaires peuvent aussi être envoyés par la poste ou par télécopieur :

Adresse postale David Grace, directeur de l'évaluation des projets Bureau d'évaluation environnementale C. P. 9426, succ. gouv. prov. Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9V1 Numéro de télécopieur 250-356-7477

Séances d'information virtuelles

L'Agence et le BEE animeront des séances d'information virtuelles :

le 16 septembre 2021 de 14 h à 15 h 30 (HAP)

le 21 septembre 2021 de 17 h à 18 h 30 (HAP)

Les séances d'information virtuelles comprendront la présentation des processus d'examen fédéral et provincial, un exposé de Skeena Resources Ltd. sur le projet ainsi que des occasions de poser des questions en ligne.

Pour obtenir des précisions sur la façon de se connecter aux séances d'information, veuillez visiter le projects.eao.gov.bc.ca . Cliquez sur « List of Projects » et cherchez « Eskay Creek Revitalization ». Vous pouvez également communiquer avec l'Agence au [email protected].

Demande de substitution

En outre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé que la réalisation du processus d'évaluation d'impact fédéral, le cas échéant, soit confiée à la province. Si le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique consent à la demande, le BEE effectuera l'évaluation d'impact du projet au nom de l'Agence, respectant ainsi les exigences des lois fédérale et provinciale.

L'Agence cherche également à recueillir des commentaires du public et des groupes autochtones au sujet de cette demande.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, le processus d'examen fédéral et les autres façons de transmettre des commentaires à l'Agence, veuillez visiter le canada.ca/aeic. Pour en apprendre davantage sur le projet et le processus d'évaluation provincial, veuillez visiter le gov.bc.ca/eao.

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence, au [email protected] ou au 343-549-3870. Pour toute demande de renseignements des médias concernant le processus provincial, veuillez communiquer avec le ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique par téléphone, au 250-953-3834.

