Projet de remplacement de la toiture du Stade olympique - ANNULATION DE L'APPEL DE PROPOSITION EN COURS ET LANCEMENT D'UN AVIS D'INTENTION

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (Parc olympique) annule l'appel de proposition en cours et lance un avis d'intention en vue de conclure un contrat de gré à gré avec le Groupe Pomerleau-Canam afin de poursuivre le développement de la solution technique et raffiner l'estimation budgétaire pour le remplacement de l'anneau technique et de la toiture du Stade olympique de Montréal. Ce faisant, le Parc olympique procède à un changement du mode d'approvisionnement afin d'assurer les suites de son plus important projet d'infrastructure.

Cette décision est jugée nécessaire et tient compte du contexte actuel de réalisation du projet qui est radicalement différent de ce qu'il était lors de l'approbation du dossier d'opportunité, il y a bientôt six ans. Cette étape permettra de compléter, d'ici la fin de l'automne, le dossier d'affaires et de le soumettre au gouvernement pour son approbation.

Remplacement de l'anneau technique

Le changement du mode d'approvisionnement permettra notamment d'intégrer, dans un seul contrat, le remplacement de la toiture du Stade et celui de l'anneau technique, simplifiant ainsi la réalisation du projet grâce à la conception et la réalisation concomitantes des deux ouvrages. En effet, l'analyse technique effectuée par des experts internes et externes du Parc olympique a révélé la nécessité de remplacer l'anneau technique du Stade pour se conformer au nouveau Code du bâtiment (CNB 2015).

Mode collaboratif

Compte tenu du contexte actuel et de la réalité du marché, il y a de plus un intérêt à mettre en place une approche collaborative conformément à ce qui a été récemment déployé par la Société québécoise des infrastructures.

« Tout ce processus s'est fait en conformité avec la Loi sur les contrats des organismes publics, sous la supervision d'un vérificateur indépendant et en consultation avec le ministère du Tourisme et la Société québécoise des infrastructures. Cette nouvelle étape permet de continuer de développer le projet dans le meilleur intérêt public. Compte tenu des étapes subséquentes, notamment l'approbation du dossier d'affaires par le Conseil des ministres, aucun autre commentaire ne sera fait sur cet avis d'intention », a expliqué Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

Rappelons que la toiture a atteint la fin de sa vie utile. Le projet de remplacement vise à redonner au Parc olympique la possibilité d'exploiter le Stade olympique en toute sécurité toute l'année et conséquemment, de jouer pleinement son rôle pour Montréal et le Québec.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball des Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

