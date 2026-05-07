Projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon‑‑Sicard à Montréal - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, de tenir une audience publique sur le projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard - Phase 2 sur le territoire de la ville de Montréal par Hydro-Québec. Ce mandat débutera le 1er juin 2026 et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d'enquête sera composée de Mireille Paul, commissaire, et de Marie-Eve Fortin, qui agira à titre de présidente. Les curriculum vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

À retenir

Mandat d'audience publique d'une durée de quatre mois du 1 er juin au 1 er octobre 2026;

juin au 1 octobre 2026; Les détails entourant les modalités de participation seront annoncés sous peu;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE



Liens utiles

Page Web du dossier

Curriculum vitæ de Marie-Eve Fortin

Curriculum vitæ de Mireille Paul

Qu'est-ce qu'une audience publique?

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Karine Lavoie, conseillère en communication, 581 925-0670 | 1 800 463-4732, [email protected]