Invitation aux médias - Breffage technique sur l'audience publique - Programme décennal de protection des infrastructures du ministère des Transports face aux aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants et représentantes des médias à un breffage technique concernant l'audience publique sur le programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Le breffage sera animé par Patrick Fournier, conseiller en communication du BAPE, et se tiendra en présence d'Antoine Morissette, président de la commission d'enquête, ainsi que de Stéphanie Dufresne et de Linda St-Michel, commissaires.

Date : 5 mai 2026

Heure : 9 h (10 h, heure des Îles-de-la-Madeleine)

Endroit : En ligne sur Teams

Contenu :

présentation du BAPE et de la commission d'enquête;

survol du programme du ministère des Transports face aux aléas côtiers;

déroulement de la première partie et de la deuxième partie de l'audience publique ainsi que de la suite;

modalités de participation publique;

période de questions.

Inscription : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister au breffage doivent s'inscrire afin de recevoir le lien par courriel.

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Page Web du dossier

Qu'est-ce qu'une audience publique?

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Patrick Fournier, conseiller en communication, Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, 581 925-0696 | 1 800 463-4732, [email protected]