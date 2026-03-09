Projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard à Montréal - Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique

Nouvelles fournies par

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

09 mars, 2026, 07:47 ET

QUÉBEC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard - Phase 2 sur le territoire de la ville de Montréal par Hydro-Québec qui se tiendra du 18 mars au 17 avril 2026.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.

À retenir

  • Période d'information publique de 30 jours du 18 mars au 17 avril 2026;
  • Accès à la documentation sur le projet :
    • Page Web du dossier.

Liens utiles

Page Web du dossier
Qu'est-ce qu'une période d'information publique?

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Karine Lavoie, conseillère en communication, 581 925-0670 | 1 800 463-4732, [email protected]

Profil de l'entreprise

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement