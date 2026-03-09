Projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard à Montréal - Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique

QUÉBEC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le projet de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard - Phase 2 sur le territoire de la ville de Montréal par Hydro-Québec qui se tiendra du 18 mars au 17 avril 2026.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.

Période d'information publique de 30 jours du 18 mars au 17 avril 2026;

Accès à la documentation sur le projet : Page Web du dossier.



Page Web du dossier

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Karine Lavoie, conseillère en communication, 581 925-0670 | 1 800 463-4732, [email protected]