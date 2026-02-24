Projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques General Dynamics à Salaberry-de-Valleyfield

L'audience publique se poursuit le 18 mars 2026

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Prunelle Thibault-Bédard, présidente, et de Marie-Eve Fortin, commissaire, annonce le début de la deuxième partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada Valleyfield inc. à compter du 18 mars 2026.

La deuxième partie de l'audience publique est l'occasion pour toute personne, municipalité, organisme ou groupe de s'exprimer verbalement ou à l'écrit sur le projet.

À retenir

Début de la deuxième partie de l'audience publique le 18 mars 2026, à 19 h, à l'Hôtel MOCO Valleyfield, salon Empire (40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield), aussi en direct sur le site Web. Selon la participation et les besoins de la commission, elle pourrait se poursuivre le lendemain;

Plusieurs façons de donner un point de vue sont offertes. Tous les détails sont sur la page Web du dossier;

La commission remettra son rapport au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 16 juin 2026. Il sera rendu public dans les 15 jours suivants;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Centre de consultation temporaire situé à la bibliothèque Armand-Frappier, succursale Valleyfield au 80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (version papier et accès Web).



