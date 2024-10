Projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand - Le BAPE publie son rapport

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'enquête et de consultation ciblée sur le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le rapport contient une description sommaire du projet, une synthèse des opinions et des préoccupations des participants, l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage. Les principales conclusions de la commission sont regroupées dans une fiche contenant les faits saillants et font l'objet d'une section en ouverture du rapport.

Pour un résumé du rapport en un clin d'œil, cliquez ici.

La commission d'enquête chargée de l'examen du projet était composée d'Antoine Morissette, président, et de Mireille Paul, commissaire. Son mandat s'est tenu du 15 juillet au 20 septembre 2024. Grâce à son travail, la commission a permis d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des conditions propices et respectueuses pour qu'ils puissent s'informer et s'exprimer.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

