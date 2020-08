Projet de reconstruction des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive - La STQ amorce des études d'avant-projet

QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, la députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Émilie Foster, et président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut, annoncent le lancement d'un appel d'offres visant à réaliser les études d'avant-projet en ingénierie, en environnement et en architecture, dans le cadre de la reconstruction complète des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive.

Ces études serviront à déterminer les coûts, les échéanciers et les enjeux pour différents scénarios de reconstruction des terminaux de la traverse. Il s'agit d'une première étape qui permettra à la STQ d'alimenter, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, le dossier d'opportunité qui sera présenté au Conseil des ministres dans une étape subséquente.

Le quai actuel de Saint-Joseph-de-la-Rive a fait l'objet d'une reconstruction en 1961 et celui de L'Isle-aux-Coudres en 1977. Les deux ont subi plusieurs modifications depuis. Les deux quais ont fait l'objet d'inspections complètes de manière régulière. La dernière inspection réalisée en 2019 a confirmé que leur durée de vie utile sera bientôt atteinte. La STQ procédera à des interventions structurelles sur les quais actuels afin de garantir une utilisation sécuritaire d'ici la reconstruction complète des terminaux.

Citations

« Notre gouvernement a choisi d'investir dans les infrastructures de Charlevoix et d'ailleurs au Québec afin d'améliorer la mobilité des Québécois. Les services de traversiers sont essentiels pour la population de L'Isle-aux-Coudres et pour l'industrie touristique. La reconstruction des terminaux permettra d'assurer la continuité du service. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les gens de L'Isle-aux-Coudres. De plus, c'est un premier pas vers la venue d'un chantier d'importance dans la région qui se traduira par la création d'emplois. La population de Charlevoix sera très heureuse de participer à ce beau projet qui aura des retombées chez elle ».

Émilie Foster, député de Charlevoix - Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Contact : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, 418 646-0359, Cellulaire : 418 953 2521

Liens connexes

https://www.traversiers.com/