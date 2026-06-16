Projet de réaménagement du terminal n°5 au port de Baie-Comeau - Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le projet de réaménagement du terminal numéro 5 au port de Baie-Comeau par la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau qui se tiendra du 8 juillet au 7 août 2026.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.

À retenir

Période d'information publique de 30 jours du 8 juillet au 7 août 2026;

Accès à la documentation sur le projet :

Page Web du dossier.

Liens utiles

Page Web du dossier

Qu'est-ce qu'une période d'information publique?

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654 | 1 800 463-4732, [email protected]