Le BAPE publie son rapport sur le projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - À la demande de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'audience publique sur le projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La commission chargée d'examiner le projet était composée de Georges Lanmafankpotin, président, et de Pierre Benoit, commissaire. Son mandat d'une durée maximum de quatre mois s'est déroulé du 2 février au 25 mai 2026.

Le rapport contient une synthèse des opinions exprimées par les participantes et participants ainsi que l'analyse, les constats et les avis de la commission.

Deux documents qui synthétisent le rapport sont également rendus disponibles : le résumé En un clin d'œil le fait sur une page, tandis que Les faits saillants offrent davantage de détails, notamment sur les constats et avis de la commission.

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654 | 1 800 463-4732, [email protected]