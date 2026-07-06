Projet de réaménagement du terminal n° 5 au port de Baie-Comeau - Le BAPE tient une séance publique d'information

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite la population à une séance publique d'information dans le cadre de la période d'information sur le projet de réaménagement du terminal numéro 5 au port de Baie-Comeau par la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau qui se tiendra le 21 juillet 2026.

Au cours de cette rencontre, les citoyens et citoyennes pourront assister à une présentation du projet par l'initiateur, la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Ils pourront poser des questions et obtenir des renseignements sur le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur les rôles du BAPE.

La période d'information publique est le moment pour demander la tenue d'un examen public du projet à la ministre responsable de l'Environnement. Les citoyens et citoyennes, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE tienne une consultation publique ou une médiation sur le projet ont jusqu'au 7 août 2026 pour en faire la demande.

À retenir

Séance publique d'information le 21 juillet 2026, à 19 h, à l'hôtel La Caravelle, 202, boulevard La Salle, Baie-Comeau, aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE;

Période d'information publique de 30 jours du 8 juillet au 7 août 2026;

Date limite pour faire une demande d'examen public : 7 août 2026 à 23 h 59;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE.



Liens utiles

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Comment se déroule une séance publique d'information?

Comment demander la tenue d'un examen public d'un projet?

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654, 1 800 463-4732, [email protected]