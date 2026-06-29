Le BAPE publie son rapport sur le projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques General Dynamics à Salaberry-de-Valleyfield

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - À la demande de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'enquête et d'audience publique sur le projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada Valleyfield inc.

La commission d'enquête chargée d'examiner le projet était composée de Prunelle Thibault-Bédard, présidente, et de Marie-Eve Fortin, commissaire. Son mandat d'une durée de quatre mois s'est déroulé du 16 février au 15 juin 2026.

Le rapport contient une synthèse des opinions exprimées par les participantes et participants ainsi que l'analyse, les constats et les avis de la commission.

Deux documents qui synthétisent le rapport sont également rendus disponibles : le résumé En un clin d'œil le fait sur une page, tandis que Les faits saillants offrent davantage de détails, notamment sur les constats et avis de la commission.

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Mayeul Garitey, conseiller en communication, 581 925-0699, 1 800 463-4732, [email protected]