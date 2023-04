Projet de réaménagement de la cellule no 6 au centre de traitement Stablex à Blainville - Les séances publiques débutent le 9 mai 2023

QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, et de Linda St-Michel, commissaire, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet de réaménagement de la cellule no 6 au centre de traitement Stablex situé sur le territoire de la ville de Blainville par Stablex Canada Inc. à compter du mardi 9 mai à 19 h, à la Cabane à sucre Jean Renaud & fils, au 1034, boulevard Arthur-Sauvé, à Saint-Eustache. L'audience se poursuivra le 10 mai à 14 h, puis à 19 h. D'autres séances pourraient s'ajouter en fonction de la participation publique et des besoins de la commission. Le premier soir, un maximum de 10 personnes pourront poser des questions en salle. Au cours des séances subséquentes, il sera également possible d'intervenir à distance.

Date : Le mardi 9 mai Heure : 19 h Endroit : Cabane à sucre Jean Renaud & fils

1034, boulevard Arthur-Sauvé, Saint Eustache Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Inscription à la visite publique

La commission a demandé à l'initiateur du projet de lui faire visiter ses installations et le terrain visé pour l'aménagement de la cellule no 6. Cette visite sera ouverte au public. Elle aura lieu le mercredi 10 mai à compter de 9 h 30 et durera environ deux heures. Les personnes intéressées à y participer doivent remplir ce formulaire sans tarder, car le nombre de places est limité. Nous leur demandons de se présenter au 760, boulevard Industriel, à Blainville, 15 minutes avant le départ. La visite se fera en autobus et ne nécessitera aucune mesure de protection particulière.

Une audience en deux parties

L'audience publique est divisée en deux parties distinctes. La première a pour but de permettre aux participants et participantes ainsi qu'à la commission de s'informer sur le projet et de mettre en lumière tous ses aspects. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet et des personnes-ressources invitées par la commission dans le but de répondre aux questions des participants et participantes ainsi que de la commission. Toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place. Les personnes qui suivent l'audience à distance pourront s'inscrire dans le site Web du BAPE pour les séances où il est possible d'intervenir à distance.

La deuxième partie de l'audience se tiendra à compter du 6 juin. Elle permettra à la commission de découvrir le point de vue des personnes, organismes, groupes et municipalités qui désirent s'exprimer sur le projet. Les participants et participantes pourront déposer un mémoire et s'exprimer verbalement en séance (inscription dès le 9 mai). Aussi, pour ceux et celles qui préféreraient intervenir de manière rapide et succincte, la commission innovera en permettant la transmission de commentaires (moins de 1 000 caractères).

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible sur le site Web du BAPE. Les documents peuvent aussi être consultés à la bibliothèque Paul-Mercier, à Blainville. Les citoyens et les citoyennes peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Elle doit remettre son rapport au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au plus tard le 8 septembre. Par la suite, le ministre dispose de 15 jours pour le rendre public.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

