Projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et de biométhanisation de WM de Sainte-Sophie au réseau de Gazoduc TQM à Mirabel

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - En vue de la première partie de l'audience publique sur le projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et de biométhanisation de WM de Sainte-Sophie au réseau de Gazoduc TQM sur les territoires de la ville de Mirabel et de la municipalité de Sainte-Sophie par Énergir, s.e.c., qui débutera le 5 décembre prochain, la commission d'enquête responsable du dossier offre aux citoyennes et citoyens qui ne seraient pas en mesure de participer aux séances la possibilité de transmettre leurs questions par écrit. Il suffit pour ce faire de remplir ce formulaire d'ici au 24 novembre.

Rappelons que la première partie de l'audience a pour but de permettre à la population et à la commission de s'informer sur le projet. À cette fin, l'initiateur du projet et des personnes-ressources issues de différents organismes et ministères seront sur place pour répondre aux questions du public et à celles de la commission.

La première partie de l'audience comptera au moins deux séances publiques. Le 5 décembre, seules les personnes présentes en salle pourront poser des questions. Par la suite, soit le 6 décembre et à l'occasion des séances qui pourraient s'ajouter au besoin, les participantes et participants pourront intervenir en salle ou à distance. Le lieu des séances reste à confirmer.

