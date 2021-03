OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Agence d'évaluation d'impact du Canada

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a accepté une description initiale du projet pour le projet de piste de l'aéroport de Waterloo, situé à Breslau, en Ontario.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus appuieront l'Agence dans la préparation d'un sommaire des questions. Dès qu'elle aura accompli ce travail, l'Agence présentera le sommaire des questions au promoteur, l'Aéroport international de la région de Waterloo.

Des séances d'information virtuelles se tiendront pendant la période de consultation.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 18 avril 2021.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 81452). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Aux prochaines étapes du processus, le promoteur fournira à l'Agence une description détaillée du projet, qui comprendra une réponse au sommaire des questions. En tenant compte de l'information soumise par le promoteur, ainsi que les commentaires reçus pendant la période de consultation publique et d'autres informations pertinentes, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Si c'est le cas, le public et les groupes autochtones auront d'autres occasions de fournir des commentaires tout au long du processus d'évaluation d'impact.

