OTTAWA, ON, le 22 mars 2021 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de piste de l'aéroport de Waterloo, situé à Breslau, en Ontario.

L'aide financière est mise à la disposition des personnes et des groupes admissibles afin de les aider à participer à l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact. Au cours de la période de consultation publique actuelle, qui se terminera le 18 avril 2021, les membres du public et les groupes autochtones sont invités à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Les demandes reçues d'ici le 21 avril 2021 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière ou pour obtenir un formulaire de demande, veuillez communiquer avec le programme d'aide financière, en envoyant un courriel à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

Comme prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Dans l'affirmative, les demandeurs admissibles recevront une aide financière supplémentaire pour prendre part à une deuxième période de consultation publique au cours de laquelle les membres du public et les groupes autochtones seront invités à fournir leurs commentaires sur les versions provisoires des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact et du plan de participation du public.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC #PisteAéroportWaterloo

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/