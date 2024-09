Projet de loi no 61: l'ACRGTQ appuie Mobilité Infra Québec, mais se soucie du déficit grandissant de maintien d'actifs routiers

VILLE DE QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des travaux de la Commission des transports et de l'environnement, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale du Québec, son mémoire sur le projet de loi no 61 (PL 61), Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif.

L'ACRGTQ appuie le PL 61 et croit que Mobilité Infra Québec (MIQ) pourrait être un atout majeur pour la réalisation des projets complexes de transport dans la province. Cependant, le mandat de MIQ devrait être bonifié en précisant davantage la notion de projets complexes de transport et les critères permettant de confier à MIQ de tels projets.

De plus, la prévisibilité des projets ainsi que l'implantation de modes de réalisation collaboratifs entre tous les intervenants impliqués doivent être favorisées afin que ces projets complexes de transport soient menés à terme dans des délais et des coûts acceptables pour la population québécoise.

Déficit du maintien des actifs

Enfin, l'ACRGTQ tient à rappeler qu'il est essentiel que les travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières existantes se retrouvent également priorisés dans les prochaines années.

Bien qu'il soit louable de se doter d'un organisme qui puisse réaliser des projets complexes d'infrastructure, il faut éviter que le déficit de maintien d'actifs (DMA) ne devienne insurmontable. Au dernier Plan québécois des infrastructures (PQI), le DMA du réseau routier était évalué à plus de 20,36 milliards de dollars, une augmentation continuelle malgré les investissements annoncés d'année en année.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

