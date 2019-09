Projet de loi no 37 : Une occasion pour améliorer les approvisionnements

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Medtech Canada, l'association canadienne des technologies médicales, réagit à la présentation du projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec. Ce projet de loi prévoit notamment de regrouper tous les approvisionnements gouvernementaux québécois au sein d'une seule entité, incluant les approvisionnements du réseau de la santé et des services sociaux, estimés à plus de 4,5 milliards de dollars annuellement.

« La création d'un tel mastodonte de l'approvisionnement n'est pas sans risque. Quelle sera la place de la qualité et de la valeur des approvisionnements futurs? Comment favorisera-t-on le déploiement de technologies innovantes améliorant la santé des Québécois et l'efficience des soins? Comment assurer une expertise clinique suffisante au sein du Centre d'acquisitions gouvernementales? Comment sera évaluée la performance de l'organisme? Autant de questions auxquelles le texte du projet de loi ne répond pas », énonce M. Benoît Larose, vice-président de Medtech Canada pour le Québec.

Rappelons que, selon les documents présentés lors du dernier budget du Québec, la création de ce nouvel organisme est assortie d'un objectif de réduction de dépenses de 295 millions de dollars par année. De plus, on a déjà sabré 83 millions de dollars dans les approvisionnements en santé pour l'année en cours. En plus d'avoir un impact négatif sur les soins et les services, ces mesures ne répondent absolument pas à l'engagement du parti gouvernemental de revoir la règle du plus bas soumissionnaire.

« Nous réitérons donc qu'il est essentiel que nous participions aux consultations qui auront lieu et au comité de transition annoncé, afin de proposer au gouvernement des mesures lui permettant d'atteindre ses objectifs, dans l'intérêt de la population et du réseau de la santé. Le gouvernement ne doit pas simplement brasser des structures, il doit apprendre à mieux acheter. Nous le rappelons : la qualité et la valeur sont des gages de meilleure performance clinique et d'une plus grande efficience dans l'utilisation des fonds publics. De plus, de telles pratiques rendent le Québec plus attractif pour le développement de notre secteur », ajoute M. Larose.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec.

