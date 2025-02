MISSISSAUGA, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Nicole DeKort, présidente et chef de la direction de Medtech Canada, l'association nationale qui représente le secteur des instruments médicaux au Canada, a fait la déclaration suivante au sujet de la menace de tarifs douaniers et de sanctions qui pèse sur le Canada :

Au moment où le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des provinces et des territoires canadiens préparent leurs réponses à l'instauration potentielle de tarifs douaniers de la part du gouvernement américain, Medtech Canada demande à toutes les juridictions de s'assurer que les États-Unis exemptent les instruments médicaux de tout tarif, de toute sanction ou mesure de représailles. De telles mesures entraîneraient de lourdes répercussions sur les systèmes de soins de santé et sur les patients.

Les prestataires de soins de santé et les patients canadiens dépendent largement des instruments médicaux, qui assurent la prestation de nombreux soins. L'imagerie diagnostique, les prothèses orthopédiques, les stimulateurs cardiaques, les technologies liées au diabète et les produits de soin des plaies comptent parmi des milliers d'autres exemples. En effet, des dizaines de milliers de technologies médicales sont utilisées chaque jour pour fournir des soins de santé à la population canadienne, dont plusieurs proviennent d'autres pays. En outre, 40 pour cent des importations de technologies médicales au Canada proviennent des États-Unis.i

Les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement que le Canada a dû surmonter pendant la pandémie se sont avérés énormes et ont gravement perturbé la prestation de soins aux patients. Ceux-ci ont mis en évidence l'importance névralgique de notre secteur pour la santé des Canadiens et Canadiennes ainsi que pour le bon fonctionnement de nos systèmes de soins de santé. Encore aujourd'hui, le secteur des dispositifs médicaux est toujours confronté à des enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement découlant de la pandémie dans un grand nombre de domaines cliniques. Nous devons donc éviter toute situation qui pourrait exacerber cette problématique et mettre en péril la pérennité ou la qualité des soins prodigués aux patients. Nos partenaires du secteur des soins de santé au Canada, qui ont subi directement les contrecoups de bon nombre de ces enjeux, demandent également des exemptions pour le secteur des instruments médicaux.ii

Toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement en dispositifs médicaux au Canada par des tarifs, des mesures de représailles ou des sanctions provinciales entraînerait des conséquences désastreuses, tant pour les services de santé que pour la vie des patients. Nous ne devons jamais oublier que derrière chaque instrument médical se trouve un patient. Il nous faut donc agir avec grande prudence pour protéger nos chaînes d'approvisionnement et, ultimement, les patients canadiens.

Nous soutenons fermement les fabricants d'instruments médicaux établis au pays et nous déployons tous les efforts pour limiter les répercussions éventuelles de l'instauration de tarifs par les États-Unis. Le système de santé et les patients américains dépendent eux aussi des dispositifs médicaux fabriqués au Canada. Nous collaborons étroitement avec AdvaMed, notre homologue aux États-Unis, qui demande également au gouvernement américain d'exempter de tarif tout dispositif médical importé du Canada. En 2022 seulement, les exportations de technologies médicales canadiennes vers les États-Unis s'élevaient à 3,08 milliards de dollars, soit 74 pour cent des exportations totales de dispositifs médicaux du Canada, représentant un important volume de produits.iii

Nous demandons instamment à tous les gouvernements du pays de collaborer avec notre secteur et nos partenaires afin de protéger nos systèmes de santé et la prestation de soins aux patients, et de prendre toutes les mesures possibles pour éviter que les instruments médicaux fassent l'objet d'éventuelles guerres commerciales.

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale représentant le secteur de la technologie médicale au Canada. L'association plaide pour un accès à des solutions technologiques novatrices de pointe pour améliorer les soins offerts aux patients. Les membres de Medtech Canada s'engagent à fournir des technologies médicales sécuritaires et novatrices qui améliorent la qualité des soins offerts aux patients, qui facilitent l'accès à ceux-ci, et qui contribuent à la pérennité de notre système de santé. Le secteur des technologies médicales au Canada emploie plus de 35 000 Canadiens dans environ 1 500 établissements à l'échelle du pays.

