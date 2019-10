Projet de loi no 37 : Une consultation publique trop courte

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Medtech Canada, l'association canadienne des technologies médicales, déplore la trop courte durée des consultations publiques portant sur le projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec. Ce projet de loi prévoit notamment de regrouper tous les approvisionnements gouvernementaux québécois réalisés en commun au sein d'une seule entité, en date du premier janvier prochain. Au total, le gouvernement du Québec achète pour près de 12 milliards de dollars annuellement, dont 4,2 milliards de dollars en santé et services sociaux.

« À peine une poignée d'organisations de l'extérieur du gouvernement, dont une seule reliée au secteur de la santé, pour un projet de loi qui va influencer des achats de plusieurs milliards de dollars en santé, en technologies de l'information et dans le secteur de la construction, le tout dans un calendrier très serré : ce n'est tout simplement pas raisonnable. Le gouvernement et les parlementaires risquent fort de prendre des décisions majeures sans disposer de toute l'information pertinente », déclare M. Benoît Larose, vice-président de Medtech Canada pour le Québec.

Parmi les enjeux pour lesquels Medtech Canada estime pouvoir apporter un éclairage pertinent, notons en particulier :

La performance discutable des regroupements d'achats, qui sont l'inspiration de tout le projet de loi;

La faible place de la qualité, de la valeur et de l'innovation dans les approvisionnements au Québec;

Le réalisme hypothétique des cibles d'économie de 835 millions de dollars du gouvernement dans ce dossier.

« Nous réitérons donc qu'il est essentiel que nous participions aux consultations qui auront lieu, en compagnie de plusieurs autres organisations qui ont une expérience pertinente, afin de proposer au gouvernement des mesures lui permettant d'atteindre ses objectifs, dans l'intérêt de la population et du réseau de la santé », ajoute M. Larose.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec.

