Projet de loi no 1 : un premier effort bienvenu sans vision d'ensemble

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) a pris acte aujourd'hui du dépôt du projet de loi no 1 par le gouvernement.

« Nous saluons les engagements pris aujourd'hui par le gouvernement qui priorise enfin le secteur des garderies et de la petite enfance dans son action, favorisant ainsi un meilleur accès des familles et des tout-petits aux garderies du Québec, a déclaré David Haddaoui, président de l'AGNSI. Toutefois, au-delà des gains pour les familles et les tout-petits pour lesquels nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs années, le gouvernement oublie complètement l'importance d'assurer une vision complète et cohérente de l'offre de garderies au Québec. »

« À preuve, la bonification des conditions salariales des éducatrices en CPE et en garderie subventionnée, la création de nouvelles places en services subventionnés et la bonification non chiffrée du crédit d'impôts sont toutes des mesures nécessaires et importantes, mais qui entraîneront des effets dévastateurs et immédiatement pour les garderies non subventionnées qui feront face à une hausse du maraudage d'éducatrices et du ballotage d'enfants de par leur incapacité financière à se comparer aux garderies favorisées par le projet de loi, a-t-il ajouté. Nous réitérons notre demande au gouvernent d'adopter une vision qui prend en compte tous les acteurs actuels du réseau de garderies pour favoriser une saine transition, et non de travailler en silos. »

L'AGNSI sera très attentive au détail des mesures annoncées aujourd'hui qui seront chiffrées dans la mise à jour économique prévue d'ici quelques semaines. C'est la portée de ces engagements qui gouvernera notamment la décision des gestionnaires de 1 350 garderies non subventionnées en installation du Québec par rapport aux suites à donner à la première journée de fermeture tenue hier à l'échelle d'au moins 970 garderies.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 350 garderies privées non subventionnées fréquentées par environ 70 000 enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com .

