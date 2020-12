Projet de loi n° 59 - Le ministre du Travail fait preuve d'un mépris sans borne envers les victimes de lésions professionnelles

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) s'indigne intensément contre le fait qu'aucune association de victimes d'accidents et de maladies professionnelles ne sera invitée lors de la commission parlementaire qui fera l'étude du projet de loi n° 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. L'Assemblée nationale a en effet dévoilé aujourd'hui la liste des personnes et organisations invitées à participer aux audiences qui se tiendront du 19 au 21 janvier prochain sur le projet de loi.

Le porte-parole de l'organisme, Roch Lafrance, n'en revient tout simplement pas. « Depuis 40 ans, des associations de victimes de lésions professionnelles ont été invitées à partager leur point de vue à chaque fois qu'une consultation portait sur des changements au régime d'indemnisation des lésions professionnelles. C'est vraiment une triste première totalement anti-démocratique. Le refus du ministre du Travail de permettre aux personnes les plus concernées par cette réforme majeure démontre son mépris sans borne à leur égard. »

Il faut savoir que les associations de victimes de lésions professionnelles regroupent principalement des travailleuses et travailleurs généralement non syndiqués qui sont porteuses de séquelles importantes et qui ne sont pas représentées par des associations syndicales. Plus de 60% des victimes de lésions professionnelles au Québec sont non syndiquées.

Rappelons que contrairement aux grandes associations patronales ou syndicales, aucune association de victimes de lésions professionnelles n'a été consultée lors des multiples démarches depuis 10 ans qui ont menées au dépôt du projet de loi. Cette commission parlementaire était donc la première occasion de faire valoir leur point de vue sur cette réforme majeure: le ministre Boulet leur refuse odieusement cette opportunité. C'est inqualifiable.

À propos de l'uttam

L'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) est une organisation sans but lucratif qui défend les droits des victimes de lésions professionnelles depuis 1975.

