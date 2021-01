Projet de loi n° 59 - La modernisation du régime de santé et de sécurité du travail est essentielle et ne doit pas être un rendez-vous manqué, souligne la FCCQ

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Comme de nombreux groupes, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a eu l'occasion de faire part de ses préoccupations quant à certains aspects du projet de loi 59 lors des consultations particulières qui se sont déroulées la semaine dernière. Malgré les pistes d'améliorations nécessaires dont elle a fait part dans son mémoire, la FCCQ rappelle l'importance de mener à terme ce projet de loi visant à moderniser notre régime de santé et sécurité du travail. Elle s'inquiète du même souffle d'un certain glissement qui éloignerait le projet de loi des consensus découlant du paritarisme et d'un sain équilibre dans notre régime.

Un chantier gigantesque a précédé le dépôt du projet de loi présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, alors que les principales organisations patronales et syndicales ont tenu des délibérations durant plus de deux ans afin d'améliorer notre régime. Rappelons également que les consensus dégagés par ces organisations ont notamment fait l'objet de trois avis distincts du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).

Le premier avis portant sur l'ensemble du régime avait été demandé et déposé au précédent gouvernement. Un deuxième avis, portant spécifiquement sur la prévention et l'indemnisation des lésions psychologiques, ainsi qu'un autre plus récent sur l'encadrement législatif du télétravail ont été soumis au ministre Boulet.

« L'essence du projet de loi résulte d'un travail de longue haleine, auquel les parties patronales comme syndicales ont participé. La FCCQ réitère sa volonté de défendre ce consensus social fort et longuement acquis. Tel que nous l'avons mentionné en commission parlementaire, nous avons un devoir politique, économique, social et moral de nous entendre et de réussir cette refonte trop souvent reportée. En matière de prévention des lésions professionnelles et d'indemnisation et de réadaptation, le statu quo ne nous semble pas une option viable pour le Québec », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous en appelons donc aux parlementaires de toutes les formations politiques, et aux diverses parties prenantes, d'amorcer la suite des travaux dans un esprit de collaboration et dans le respect des consensus déjà existants », a conclu Charles Milliard.

