Projet de loi n° 37 - Les commissions scolaires expriment plusieurs préoccupations

QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Après l'analyse du projet de loi n° 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, déposé cette semaine par le président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, la Fédération des commissions scolaires du Québec exprime plusieurs préoccupations et souhaite avoir l'opportunité de les exprimer lors des consultations à venir.

« Les commissions scolaires ont plusieurs inquiétudes, notamment au sujet de la création du Centre d'acquisitions gouvernementales. Nous déplorons ne pas avoir été consultés avant la création de cette superstructure d'achats regroupés. La souplesse nécessaire aux services aux élèves sera assurément absente. Les commissions scolaires sont déjà organisées pour l'achat de plusieurs biens et services; cette formule près du milieu et de ses préoccupations est à notre avis la meilleure voie à suivre », a déclaré M. Fortier.

« Les expériences passées, dont celle du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), ne rassurent pas du tout les commissions scolaires. L'autonomie et la décentralisation au sein du réseau seront encore une fois malmenées par cette immense centralisation, créant une structure loin des écoles et des élèves. Cela s'inscrit, malheureusement, dans la perspective gouvernementale de tout concentrer à Québec. Nous comptons sur les consultations à venir pour améliorer le projet de loi et ne pas nuire aux besoins des élèves, seule priorité », a-t-il ajouté.

