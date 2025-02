Projet de loi du ministre Boulet - Le gouvernement déclare la guerre aux travailleuses et aux travailleurs

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Alors que les travailleuses et les travailleurs sont inquiets face à l'incertitude économique, le gouvernement en rajoute une couche en voulant restreindre le droit de grève. Avec son projet de loi, le gouvernement s'en prend encore une fois aux droits des salarié-es.

« C'est ni plus ni moins une déclaration de guerre aux travailleuses et aux travailleurs que le gouvernement vient de faire avec le dépôt de ce projet de loi. D'un côté, le gouvernement impose l'austérité dans nos services publics, ce qui a des conséquences directes sur les plus vulnérables de notre société. Il refuse de jouer son rôle au quotidien pour bien les protéger, mais tout d'un coup, quand il y a une grève, il s'en préoccupe beaucoup. Le jupon dépasse pas mal. Ce que le gouvernement veut faire, ce n'est pas protéger les vulnérables, c'est attaquer les travailleuses et les travailleurs », lance Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Pour la CSN, si les conflits de travail perdurent, c'est parce que nos lois du travail n'ont pas assez de mordant et que les employeurs n'ont pas d'incitatif à régler. Dans les derniers mois, de nombreux lock-out ont été décrétés et les employeurs ont de plus en plus recours à des briseurs de grève, en toute impunité. Pour la CSN, il n'y a pas de doute. « Le projet de loi du ministre Boulet favorise les employeurs et ne sert pas la négociation », continue Mme Senneville. Cela fera en sorte que ces derniers ne sentiront pas la nécessité d'en arriver à une entente négociée lors d'un conflit de travail. Ils n'auront qu'à invoquer les menaces à « la sécurité économique, sociale et environnementale » afin de tenter de forcer l'intervention du Tribunal administratif du travail, soit pour réduire la portée de la grève ou bien pour imposer un arbitrage, qui mettra fin au conflit. Bien sûr, les perdants dans ces deux scénarios sont les travailleuses et les travailleurs qui luttent pour de meilleures conditions. Pendant ce temps, les patrons sont morts de rire. Le gouvernement travaille pour eux ! ».

Avec son projet de loi, le gouvernement tente aussi d'élargir par la bande la notion de services essentiels. « Que veut-dire exactement "services à maintenir" ? Ou bien "la sécurité économique, sociale et environnementale" ? Alors que les récentes interventions du ministre du Travail à Ottawa sont actuellement contestées devant les tribunaux, il est très hasardeux d'aller sur ce terrain maintenant », souligne la présidente.

« Plus tôt cette semaine, on apprenait que la ministre Pascale Déry était intervenue directement afin de faire modifier le contenu d'un cours au cégep Dawson. Aujourd'hui, on voit le ministre Jean Boulet qui veut intervenir directement dans des conflits de travail. La CAQ prend une direction dangereuse », conclut Caroline Senneville.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

