Projet de loi 95 sur l'accès aux services de garde éducatifs - L'urgence, c'est de compléter le réseau et de valoriser les emplois

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - Si la CSN est favorable au principe de favoriser l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs, elle considère que la ministre de la Famille Suzanne Roy devrait surtout consacrer ses énergies à compléter le réseau et à valoriser les emplois. Dans un mémoire présenté en Commission des relations avec les citoyens, la CSN propose six recommandations pour bonifier le projet de loi.

Compléter le réseau pour une réelle équité

Ce projet de loi intervient au même moment que l'échéance fixée par le gouvernement pour compléter le réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. Pourtant, il manque toujours au moins 27 000 places et le gouvernement a la fâcheuse tendance à miser sur la création de places dans les garderies privées où la qualité des services est moindre. Pour la CSN, il y a lieu de bonifier le projet de loi, notamment en l'appliquant à l'ensemble des milieux de garde et en élargissant les modalités selon lesquelles les enfants vivant dans un contexte de précarité socioéconomique doivent être priorisés. La CSN salue la volonté du gouvernement d'administrer le guichet unique et de revoir les critères de priorisation pour l'admission des enfants pour mettre fin aux pratiques discriminatoires.

« Si la ministre de la Famille et le gouvernement Legault souhaitent vraiment veiller à l'équité de l'accès aux services de garde éducatifs et à une plus grande mixité sociale dans ces services, ils doivent présenter un plan clair pour compléter le réseau en misant que sur les CPE et les responsables en services de garde éducatifs en milieu familial (RSGE) », explique Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN.

Valoriser les emplois dans le réseau des services de garde éducatifs

Le gouvernement met de l'avant ce projet de loi alors qu'une autre carte maitresse pour l'avenir du réseau est entre ses mains : la valorisation des emplois des travailleuses et des travailleurs.

« Si on veut être plus équitable dans l'accès aux services et si on veut continuer de créer des places, il faut d'abord et avant tout régler la négociation des 13 000 travailleuses en CPE de la CSN. Ce n'est qu'en accordant de meilleures conditions de travail qu'on va convaincre la relève de venir dans notre réseau et celles qui travaillent dans les CPE d'y rester », de conclure Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]