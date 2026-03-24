Projet de loi 9 : les parents privilégient l'accessibilité aux services avant l'interdiction des signes religieux

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Un sondage Léger, réalisé auprès de 1 000 parents ayant des enfants de 0 à 5 ans pouvant fréquenter un service de garde, pour le compte de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ), révèle que les parents sont peu préoccupés par la question des signes religieux dans les services de garde. Une majorité des répondants anticipent des répercussions négatives sur les services si le projet de loi 9 est adopté tel quel. Ces résultats contrastent avec la direction que s'apprête à prendre le gouvernement du Québec.

La laïcité : une priorité pour seulement 8 % des parents

Lorsqu'on leur demande ce qui compte vraiment dans un service de garde, la réponse des parents est sans ambiguïté : ils veulent que leurs enfants soient en sécurité, bien encadrés et entre de bonnes mains. Un environnement sécuritaire et bienveillant arrive d'ailleurs au premier rang des priorités (68 %), suivi de la qualité globale des services (54 %) et de la relation de confiance avec le personnel éducateur (42 %). Le respect du principe de laïcité se retrouve loin derrière, avec seulement 8 % des mentions.

Une crainte pour l'accès et la qualité des services

Les parents se montrent peu préoccupés par le port de signes religieux chez le personnel éducateur; ce sont plutôt les impacts concrets du projet de loi sur l'accès et la qualité des services qui retiennent leur attention. Une majorité anticipe une accentuation de la pénurie de main-d'œuvre déjà criante (61 %), de la discrimination envers certaines femmes sur le marché du travail (59 %), une réduction de l'accès aux places en garderie (53 %) et des bris de service (53 %). Lorsqu'on leur demande de trancher entre laïcité et accessibilité, le choix est clair : 74 % des parents estiment qu'il est plus important de préserver l'accès à du personnel éducateur qualifié que d'appliquer le principe de laïcité dans les milieux de garde, même si ce personnel porte des signes religieux.

Pour 62 % des parents, le port de signes religieux est acceptable

Les parents qui fréquentent quotidiennement les services de garde ont une vision pragmatique et nuancée de la question. Ainsi, 62 % jugent acceptable qu'une éducatrice porte un signe religieux visible à visage découvert. Plus encore, 68 % des parents se disent à l'aise que cette personne s'occupe directement de leur enfant.

Citation

« Les parents sont les premiers juges du bien-être de leurs enfants. Ils côtoient quotidiennement le personnel éducateur, avec ou sans signes religieux, et ils nous disent que ça fonctionne. Ce sondage confirme ce que nous observons sur le terrain depuis des décennies : ce qui compte pour les familles, c'est la qualité des services et la stabilité du personnel, pas les convictions religieuses de leurs éducatrices et éducateurs. Le gouvernement doit mettre le bien-être des enfants avant la politique et entendre ceux qui sont les plus directement concernés. » -- Mona Lisa Farinacci Borrega, porte-parole de l'AGPQ

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé par la firme Léger du 13 au 24 février 2026 auprès de 1 000 parents québécois, dont au moins un enfant fréquente un service de garde éducatif subventionné ou est en attente de le fréquenter. La marge d'erreur maximale est de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ)

Fondée en 1973, l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) est un organisme sans but lucratif qui défend le droit des enfants à des services de garde de qualité, le libre choix des parents quant au mode de garde et la pérennité du réseau des garderies privées subventionnées. Active depuis plus de 50 ans, elle représente les intérêts de ses membres auprès des instances gouvernementales, fait la promotion du rôle social essentiel que joue le réseau au Québec et travaille à réduire les disparités entre les garderies privées et les CPE. Ses membres accueillent plus de 50 000 enfants à travers la province au quotidien.

SOURCE Association des garderies privées du Québec

Pour tout renseignement: Sophie Lachance, Cellulaire : 514 835-9635, [email protected]