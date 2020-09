Projet de loi 66 - Un projet de loi incontournable pour stimuler la relance économique, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement le projet de loi n°66 déposé aujourd'hui par la ministre Sonia LeBel. La FCCQ proposera des bonifications au cours des prochains jours, afin que le gouvernement du Québec puisse prendre les décisions nécessaires pour que le Québec retrouve son élan pré-COVID.

« Il s'agit d'une opportunité à saisir pour les parlementaires, pour accélérer la réalisation des travaux de nombreux projets importants au Québec. Bien que le projet de loi ne cible que les 181 projets d'infrastructures publiques, nous croyons que les principes d'efficacité dans les processus d'approbation doivent guider à terme, les changements à effectuer pour l'ensemble des contrats publics, et ultimement, de nombreux projets privés », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Miser sur la qualité plutôt que le plus bas prix

La FCCQ constate que le projet de loi n°66 prévoit des mesures pour réduire les délais de paiement, ce qu'elle a demandé à bon nombre de reprises dans les dernières années. Elle réitère par le fait même que les contrats publics misent désormais sur l'expertise, l'innovation, la durabilité et la qualité dans les critères d'octroi, plutôt que principalement au plus bas soumissionnaire conforme.

« Il s'agit d'un projet de loi sur les infrastructures, et c'est l'occasion enfin de réviser les critères d'octroi des contrats publics, par le dépôt d'un projet de règlement allant en ce sens. C'est une demande que l'on entend abondamment chez les entreprises du secteur des infrastructures, mais également chez les fournisseurs, par exemple dans le secteur des technologies et du secteur de la santé », a poursuivi M. Milliard.

D'autres mesures à mettre en œuvre

Des amendements avaient été présentés dans le cadre du projet de loi n°61, entre autres pour moderniser la réglementation entourant la vente de produits alcoolisés. La FCCQ souhaite avoir des précisions quant à la présence de ces mesures saluées qui étaient présentes dans la précédente mouture au printemps dernier. Aussi, du travail demeure à effectuer pour réduire le nombre de permis et d'autorisations exigés dans le secteur des ressources naturelles, entre autres.

« On croit que les infrastructures font partie des solutions à mettre de l'avant pour la relance, mais il ne faudrait pas oublier les autres conditions favorisant la croissance économique recherchée. Entre autres, en s'attaquant à la rareté de main-d'œuvre bien présente avant la crise, mais aussi en favorisant les investissements en formation et dans les hautes technologies pour les entreprises. Nous comptons sur les ordres de gouvernement pour mettre en œuvre ces conditions gagnantes », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

