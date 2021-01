Projet de loi 59 : Lobe demande une meilleure protection de la santé auditive des travailleurs

Des impacts humains majeurs sur la santé auditive de milliers de Québécois sont anticipés

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Lobe, l'un des plus importants réseaux de cliniques multidisciplinaires en santé auditive, a déposé un mémoire à la commission de l'économie et du travail de l'Assemblée nationale. Pour Lobe, le projet de loi aura des impacts humains majeurs sur la santé auditive des milliers de travailleurs québécois.

Par son projet de loi, le gouvernement du Québec souhaite assurer un meilleur soutien aux travailleuses et travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. Les mesures de resserrement des critères de surdité pourraient faire réaliser des économies importantes au gouvernement; près de 21M$ par année, et représente de loin les plus grandes économies anticipées dans l'assistance médicale. Or, aucun groupe touché par ces nouvelles mesures en santé auditive n'a été invité aux consultations publiques.

« Le projet de loi 59, dans sa forme actuelle, rend son programme moins accessible pour les travailleurs subissant des lésions professionnelles liées à l'audition », indique Martin Cousineau, président et chef de la direction de Lobe. « Si le projet de loi est adopté comme présenté, le nombre de patients qui souffrent de problèmes de surdité professionnelle qui ne pourront plus être indemnisés lors de soins auditifs pourrait être très important, ce qui aura des impacts humains majeurs sur la santé auditive de milliers de travailleuses et travailleurs qui n'auront plus accès aux réclamations du régime de la CNESST. »

Par son mémoire et ses recommandations, Lobe souhaite contribuer à améliorer le projet de loi 59.

Recommandations

L'esprit du projet de loi étant d'améliorer le régime de santé et sécurité du travail, Lobe a intégré à son mémoire trois recommandations qui permettront de mieux protéger les travailleuses et les travailleurs ayant des lésions professionnelles liées à l'audition.

Recommandation 1 : Que les seuils d'admissibilité de la réclamation d'une travailleuse ou d'un travailleur atteint d'une maladie professionnelle dont le diagnostic est une atteinte auditive causée par le bruit soient déterminés par le Comité scientifique sur les maladies professionnelles qui sera mis en place si le projet de loi est adopté.

Recommandation 2 : Qu'une exception soit incluse au Règlement afin qu'une personne ayant documenté sa perte d'audition, appuyé par des tests auditifs puisse prouver, plus tard au cours de sa vie, que sa perte d'audition est, ou a été, causé par son travail.

À noter que le projet de loi prévoit, sous certaines conditions, l'instauration d'un coefficient (-0,5 dB) dans le calcul de la perte auditive moyenne de chaque oreille. Ainsi, les travailleuses et travailleurs qui feraient une demande plus tard au cours de leur vie ne pourraient pas accéder à l'indemnisation prévue au régime de la CNESST, bien que sa lésion résulte de la nature de son travail.

Recommandation 3 : Que les surdités dues aux traumatismes sonores, l'acouphène relié à la déficience auditive professionnelle, l'incidence des produits ototoxiques comme facteurs aggravants à la surdité industrielle et la perte d'audition unilatérale dans les conditions particulières des maladies causées par des agents physiques, soient considérés comme des agents physiques pouvant causer une atteinte auditive aux travailleurs et travailleuses.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de près de 60 cliniques en santé auditive et communication réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés et orthophonistes). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive et communication. Lauréat des Fidéides 2019 dans la catégorie Services et des Mercuriades 2019 dans la catégorie Entrepreneuriat, Lobe fait une réelle différence dans la communauté en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

SOURCE Lobe, santé auditive et communication

Renseignements: Martin Cousineau, Président et chef de la direction, Lobe ; Médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère - Relations publiques, H+K Stratégies, 514 435-7208, [email protected]