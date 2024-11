Lobe nomme Steeve Lavoie comme nouveau vice-président Opérations afin de poursuivre sa croissance

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Depuis sa fondation en 2002, le réseau de cliniques multidisciplinaires en santé auditive Lobe connaît une croissance organique soutenue. Alors que l'entreprise entend poursuivre sur sa lancée et approfondir son expansion, Martin Cousineau, président et chef de la direction, renforce son équipe en nommant Steeve Lavoie au poste de vice-président Opérations. Figure respectée et expérimentée dans le milieu des affaires de la région de Québec, M. Lavoie apportera une expertise précieuse pour nourrir les ambitions de l'entreprise.

Fondé il y a plus de 20 ans, Lobe s'est donné pour mission de simplifier le processus de consultation des patients dans le domaine de la santé auditive. Aujourd'hui, le réseau compte près de 60 cliniques de taille variée réparties aux quatre coins du Québec, offrant des services adaptés aux milieux dans lesquels il s'enracine.

Les défis et besoins en santé auditive sont appelés à occuper une place encore plus importante dans un contexte de vieillissement de la population, alors que la déficience auditive est présente chez plus d'un tiers des personnes de plus de 65 ans, et plus de la moitié des personnes de plus de 75 ans. C'est dans ce contexte que Lobe est déterminé à poursuivre sa croissance, tant au Québec qu'à l'extérieur de ce territoire. Pour ce faire, l'entreprise raffine sa structure de direction en créant un nouveau poste de vice-président des Opérations afin d'alimenter sa croissance organique, ainsi qu'optimiser l'efficacité et l'efficience du réseau de cliniques. Steeve Lavoie sera la première personne à assumer cette fonction stratégique, lui qui occupait jusqu'à récemment le poste de président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, où il s'est distingué par son leadership et sa vision stratégique.

Citations

« Chez Lobe, nous croyons fermement que l'individu est la plus grande force d'une organisation. Nous disons souvent que nous soignons des humains, pas des oreilles. De la même façon, pour réaliser notre ambition de croissance, ça prend des gens de qualité, remplis de talent et reconnus pour leur leadership. C'est exactement ce que je retrouve en Steeve. Nous sommes tellement heureux qu'il ait accepté de se joindre à nous. »

- Martin Cousineau, président et chef de la direction

« C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que je rejoins une entreprise visionnaire et dynamique. Lobe ne se contente pas uniquement de redéfinir le secteur de la santé auditive, elle cultive également une véritable culture d'entreprise où l'excellence, la collaboration et le respect de l'humain sont au cœur de chaque action. C'est un privilège de pouvoir contribuer à cette vision ambitieuse et de contribuer au succès d'une organisation qui place ses valeurs humaines au centre de son développement. »

- Steeve Lavoie, vice-président Opérations

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de plus de 60 cliniques en santé auditive réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes et éducateurs spécialisés). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive. La mission des professionnels de la santé auditive qui exercent au sein des cliniques Lobe est de changer des vies en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

