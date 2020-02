Projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire : il est temps d'avoir des balises claires pour avancer

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) et l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) souhaitent que le projet de loi 40 avance plus rapidement afin que le réseau de l'éducation puisse se concentrer sur la réussite des élèves.

Concrètement, tant que le projet de loi n'est pas adopté, le personnel de direction ne peut pas travailler efficacement. En vue de la rentrée scolaire 2020-2021, les directions et directions adjointes ont besoin de connaître les encadrements qu'elles devront prendre en compte pour préparer leur organisation scolaire. Elles ont aussi besoin de connaître les règles à suivre concernant les demandes de choix d'école, les budgets, les services à mettre en place pour les élèves, etc.

« L'étude du projet de loi article par article n'avance pas au rythme que l'on souhaite. Durant ce temps, le réseau attend que les discussions aboutissent afin de pouvoir faire ce que l'on fait le mieux : tout mettre en place pour favoriser la réussite des élèves » demande madame Lachance.

« Nous espérons que les parlementaires pourront s'entendre bientôt, et nous avons confiance qu'ils puissent le faire rapidement, pour nous permettre d'effectuer les tâches administratives dans les délais qui nous sont prescrits » affirme monsieur Prévost.

L'AQPDE et la FQDE demandent donc aux parlementaires d'adopter le plus rapidement possible le projet de loi 40.

À propos de la FQDE

La FQDE est le principal organisme professionnel représentant les directions et directions adjointes d'établissement d'enseignement au Québec. Elle est constituée de plus de 2000 membres provenant de 20 associations régionales. La mission de la Fédération est de promouvoir le développement professionnel et l'excellence des directions, de défendre leurs droits et de contribuer à la réussite de l'ensemble des élèves.

À propos de l'AQPDE

L'AQPDE a pour but de représenter, de faire reconnaître et de défendre les intérêts professionnels, sociaux, politiques et économiques de nos membres. Elle contribue à leur développement professionnel, influence les décisions et les enjeux du milieu de l'éducation. Elle contribue à l'avancement de la profession et collabore à l'avancement du système éducatif du Québec.

