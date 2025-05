INVITATION AUX MÉDIAS - Rassemblement pour dénoncer les méthodes de négociations des conditions de travail des directions d'établissement et leurs impacts

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont invités à venir rencontrer les dirigeants de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) et ses représentants régionaux concernant les négociations en cours et leurs conséquences dans le réseau scolaire. Le but de ce rassemblement est de dénoncer les méthodes de négociation utilisées par le gouvernement au cours des six derniers mois et des impacts réels et concrets de ces approches sur la rétention et le recrutement des directions et directions adjointes dans les établissements d'enseignement du Québec.

DATE : Jeudi 22 mai 2025 HEURE : 8h30 : LIEU : Rassemblement devant l'Édifice Marie-Guyart

(700 rue Jacques-Parizeau, Québec G1R 5E9)

Seront présents :

Les président(e)s des 20 associations régionales de directions d'établissement d'enseignement affiliées à la FQDE

de directions d'établissement d'enseignement affiliées à la FQDE Nicolas Prévost , président de la FQDE

, président de la FQDE Elizabeth Joyal , vice-présidente de la FQDE et co-porte-parole du comité de négociation

À propos :

La Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) regroupe plus de 2 400 directions et directions adjointes d'établissement d'enseignement public au Québec, œuvrant au préscolaire, au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et en formation générale des adultes.

SOURCE Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

Renseignements: Elodie Lacroix, [email protected], 514 918-7855