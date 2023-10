Projet de loi 31 : Le mécontentement monte d'un cran

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Afin de manifester leur mécontentement grandissant face au projet de loi 31, actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec, des membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) se sont rendu.e.s sur les lieux du congrès de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) pour former un comité d'accueil à la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.

« Une écrasante majorité de voix s'opposent à la version actuelle du projet de loi, incluant celles qui ont été entendues en commission parlementaire. Mais à écouter la ministre Duranceau faire l'apologie du marché privé et répéter le discours des associations de propriétaires et autres lobbys immobiliers en pleine assemblée nationale, on ne sent aucune ouverture pour ce qui lui a été dit en commission, ni aucune empathie pour les locataires que la crise du logement étouffe », déplore Martin Blanchard, co-porte-parole du RCLALQ.

L'étude article par article du projet de loi 31 piétine depuis que la ministre Duranceau a entrepris d'apporter elle-même plusieurs dizaines d'amendements. Néanmoins, la ministre semble résolue à maintenir l'article 7 du projet de loi, qui enlèverait aux locataires le droit de céder leur bail, et n'affiche aucune volonté de s'attaquer à l'explosion des loyers ou au phénomène des évictions frauduleuses qui frappent le Québec. Devant cet entêtement, les groupes membres du RCLALQ comptent répéter les actions de protestation contre le projet de loi 31 au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes venu.e.s dire haut et fort à la ministre que le projet de loi 31 ne passe pas. Il est encore temps pour elle de faire marche arrière sur la perte de la cession de bail, et d'amender le projet de loi pour mieux protéger les locataires. Tant qu'elle ne le fera pas, elle nous trouvera sur son chemin », affirme Martin Blanchard.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements: Martin Blanchard, RCLALQ, 514-441-5713