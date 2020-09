Projet de loi 29 sur la santé buccodentaire adopté aujourd'hui : « Enfin, l'autonomie des hygiénistes dentaires reconnue » -Jean-François Lortie, président OHDQ

« Pour la première fois en près de cinquante (50) ans, soit depuis les débuts de la profession d'hygiéniste dentaire au Québec, des activités réservées aux hygiénistes ont été reconnues dans un texte de loi. Désormais, les Québécoises et les Québécois pourront prendre rendez-vous directement avec l'hygiéniste dentaire qu'ils choisiront, qu'elle soit en cabinet dentaire ou à son compte », de déclarer M. Lortie. Ainsi, grâce à ce nouveau cadre législatif, l'hygiéniste va pouvoir évaluer la condition buccale, détartrer les dents et les polir, appliquer un traitement au fluor, concevoir, fabriquer et vendre un protecteur buccal pour les sportifs et pourra même avoir sa propre entreprise afin d'aller donner des soins préventifs en garderies et en résidences privées pour aînés, par exemple.

Mentionnons que le gouvernement a confié à l'OHDQ le pouvoir d'adopter un règlement fixant les conditions dans lesquelles l'hygiéniste dentaire pourra effectuer un débridement parodontal non chirurgical sans ordonnance, qui consiste à retirer principalement du tartre et de la plaque dentaire sous la gencive. Comme le mentionnait M. Lortie, « nous sommes convaincus que l'on peut faire ici au Québec ce qui se fait ailleurs au Canada, sans ordonnance du dentiste. »

Le président de l'Ordre a mentionné qu'il « apprécie à sa pleine mesure la modernisation de l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire et a tenu à souligner que si ces avancées dans le domaine buccodentaire ont enfin été rendues possibles, c'est grâce à la contribution mobilisée des hygiénistes dentaires et aussi, à cause de l'important appui des patients et du lien de confiance indéfectible de la population à l'endroit de ces professionnelles et de leur expertise.» Il souligne également le travail acharné des intervenants de l'Ordre depuis plusieurs décennies, membres du CA, présidentes passées et personnel de la permanence, qui ont su garder cette nécessaire réforme en vie sans ménager temps et efforts pour la voir enfin se concrétiser.

Rappelons, en terminant, que les Québécois sont ceux qui paient le plus cher pour leurs soins buccodentaires.au Canada. Pour l'OHDQ, il sera éventuellement possible que les Québécois n'aient plus à payer deux professionnels systématiquement, le dentiste et l'hygiéniste dentaire, pour les soins de prévention.

« En favorisant le bon professionnel au bon endroit, les coûts des services du domaine buccodentaire seront réduits et l'accès aux soins sera amélioré, deux effets qui ont toujours guidé les interventions de l'OHDQ auprès des dirigeants gouvernementaux, au cours des nombreuses années de démarches et d'interventions » a conclu M. Jean-François Lortie.

