Projet de loi 22 - Les victimes de la route seront compensées à la retraite pendant que les victimes du travail continueront de s'appauvrir

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que l'Assemblée nationale procède à l'étude du projet de loi 22 qui vise notamment à corriger une injustice que subissent les victimes de la route au moment de la retraite, des associations de victimes d'accidents et de maladies du travail dénoncent l'inaction gouvernementale face à cette même injustice vécue par les prestataires d'indemnités de la CNESST.

Depuis des décennies, les victimes d'accidents et de maladies du travail, comme les victimes de la route, s'appauvrissent injustement à la retraite. Le problème vient du fait que la CNESST et la SAAQ ne versent pas de cotisations à Retraite Québec quand les victimes sont indemnisées, malgré le fait que ces cotisations soient retranchées de leur revenu brut pour établir l'indemnité de remplacement du revenu. Plusieurs associations sont intervenues pour dénoncer cette injustice depuis 40 ans.

Si on peut se réjouir que le gouvernement ait enfin reconnu le problème et qu'il propose un correctif pour compenser partiellement les victimes de la route au moment de la retraite, il est injustifiable que rien n'ait été entrepris pour régler le sort des victimes du travail qui subissent la même injustice.

L'inaction gouvernementale dans ce dossier est d'autant plus choquante que le ministre du Travail, Jean Boulet, vient à peine de faire adopter son projet de loi 59 réformant le régime de santé et de sécurité du travail. Contrairement au projet de loi 22 du ministre Bonnardel, la réforme Boulet n'a pas corrigé l'injustice vécue par les victimes du travail à la retraite.

« Ce 'deux poids, deux mesures' est totalement injustifiable. Est-ce que ce gouvernement accorde plus de valeur aux automobilistes qu'aux travailleuses et aux travailleurs? Si ce n'est pas le cas, qu'il agisse dès aujourd'hui pour corriger l'appauvrissement des victimes du travail à l'âge de la retraite. », demande le secrétaire général de l'UTTAM, Roch Lafrance.

Les organisations représentant les travailleuses et les travailleurs accidentés ou malades espèrent que le gouvernement sera cohérent dans son approche et qu'une action législative sera menée rapidement afin de corriger une fois pour toute l'appauvrissement des victimes d'accidents et de maladies du travail au moment de leur retraite.

Organisations signataires:

Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)

Association des travailleurs et travailleuses accidentés de Joli-Mont (ATTAJ)

Association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue (ATTAT)

Association des travailleurs et travailleuses accidentés du Mattawin (ATTAM)

Comité des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s de l'Estrie (CTTAE)

Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches (CATTARA)

Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

