PROJET DE LOI 112 - Des mesures attendues pour augmenter la résilience du marché intérieur, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi 112 par le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete visant à favoriser le commerce interprovincial et la mobilité de main-d'œuvre entre le Québec, et les provinces et territoires du Canada. Elle souhaite que les changements apportés aient un impact réel sur les entreprises.

« On le dit depuis le début de la guerre tarifaire que nos gouvernements doivent utiliser les leviers à leur disposition pour bâtir un marché intérieur plus fort et résilient, notamment en réduisant les barrières au commerce interprovincial. On salue le projet de loi déposé aujourd'hui et la volonté du ministre de réduire la lourdeur administrative liée à la commercialisation de produits déjà certifiés dans une autre province canadienne », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Selon l'institut C.D. Howe, l'élimination des barrières au commerce intérieur pourrait augmenter le niveau de vie au Canada et faire croître le PIB par habitant de 3,8 % à l'échelle nationale. Il sera d'autant plus important que le gouvernement du Québec travaille avec les autres provinces afin de faire tomber les barrières de manière cohérente.

Une occasion d'aller plus loin encore sur la mobilité de la main-d'œuvre

La FCCQ soutient également la volonté du gouvernement de faciliter la reconnaissance des qualifications des travailleurs en provenance d'autres provinces canadiennes. Avec 119 385 postes vacants au Québec, la rareté de main-d'œuvre est encore aujourd'hui l'enjeu le plus criant des PME partout en région. Toutes les mesures visant à donner accès à davantage de travailleurs à nos entreprises sont bienvenues.

La FCCQ rappelle par ailleurs l'importance d'appliquer un moratoire immédiat aux nouvelles restrictions liées à la rétention et au renouvellement des travailleurs étrangers temporaires (TET.)

« Nos entreprises subissent toujours les contrecoups des mesures sur les TET. La reconnaissance facilitée pour les travailleurs qualifiés provenant d'ailleurs au Canada permettra d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité », conclut Véronique Proulx.

La FCCQ analysera attentivement les dispositions du texte législatif afin de s'assurer que les mesures aient un réel impact pour les entreprises sur le terrain. Elle compte également formuler des recommandations constructives, pour réduire les barrières interprovinciales et aider les entreprises à attirer la main-d'œuvre nécessaire.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

