MONTREAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le RADIEM, le Regroupement pour l'abolition des décrets dans l'industrie de l'entretien ménager, regroupe plus de 200 entrepreneurs œuvrant dans l'industrie et ayant signé une lettre d'adhésion manifestant leur appui au RADIEM. Par sa mission, le RADIEM souhaite notamment parvenir à assainir le climat de travail dans l'industrie ainsi qu'à réduire sa lourdeur administrative.

Dans le cadre de l'étude du projet de loi 11, le RADIEM a interpellé le gouvernement afin d'y inclure une mesure essentielle : l'abolition des décrets de convention collective. Afin d'éviter de rater sa cible, le gouvernement devrait inclure l'abolition des décrets de convention collective, dans l'industrie de l'entretien ménager.

Ces décrets, bien qu'instaurés dans un contexte économique différent, ne correspondent plus aux réalités actuelles du marché du travail. Ils imposent un cadre rigide qui freine la compétitivité des entreprises, nécessite des coûts supplémentaires pour répondre à la paperasse et nuit à l'innovation.

« Il est impératif d'appuyer les entrepreneurs en entretien ménager et à réduire la lourdeur administrative qui leur incombe par la Loi sur les décrets de convention collective. L'abolition des décrets de convention collective permettrait de moderniser nos pratiques et de favoriser un environnement économique plus dynamique », a déclaré John Mitropoulos, Président du RADIEM.

Le projet de loi 11 représente une occasion stratégique pour le gouvernement de simplifier et d'actualiser le cadre réglementaire des entrepreneurs en entretien ménager. En y intégrant cette réforme, le gouvernement enverrait un signal fort en faveur en soutenant les entrepreneurs du secteur.

À propos du RADIEM

Le Regroupement pour l'abolition des décrets dans l'industrie de l'entretien ménager réunit plus de 200 entrepreneurs. L'adhésion est confidentielle. Pour soutenir la mission du RADIEM et devenir membre, il suffit de signer la lettre d'appui via le lien suivant : https://radiem.ca/la-lettre-dappui

SOURCE RADIEM

Source : John Mitropoulos, RADIEM, [email protected]