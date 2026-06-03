TORONTO, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Comité permanent des affaires intérieures doit siéger pour étudier Projet de loi 109, Loi édictant la Loi de 2026 visant à protéger l'autonomie alimentaire de l'Ontario et modifiant diverses lois.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Rainy River le mardi 28 juillet 2026, à Timmins le mercredi 29 juillet 2026, en Algoma--Manitoulin le jeudi 30 juillet 2026, à Smiths Falls le mercredi 5 août 2026, en Bruce--Grey--Owen Sound le jeudi 6 août 2026, à Chatham le lundi 10 août 2026, à Shelburne le mardi 11 août 2026, et à Listowel à le mercredi 12 août 2026.

Les personnes qui souhaitent faire une présentation devant le comité concernant le projet de loi 109 sont priées de s'inscrire :

mardi 21 juillet 2026 à 14 h (HAE) pour Rainy River, Timmins et Algoma--Manitoulin ;

pour Rainy River, Timmins et Algoma--Manitoulin ; mercredi 29 juillet 2026 à 14 h (HAE) pour Smiths Falls et Bruce--Grey--Owen Sound ;

pour Smiths Falls et Bruce--Grey--Owen Sound ; lundi 3 août 2026 à 14 h (HAE) pour Chatham, Shelburne et Listowel ;

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter le projet de loi peuvent envoyer un mémoire au plus tard le vendredi 14 août 2026 à 17 h (HAE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites.

Une version électronique du projet de loi est disponible sur le site Web de l'Assemblée législative au ola.org/fr.

Aris Babikian, président

Stefan Uguen-Csenge, greffier

Édifice Whitney, Salle 1405

Toronto, ON M7A 1A2

Téléphone : 416 325-1064

Télécopie : 416 325-3505

ATS : 416 325-3538

Courriel : [email protected]

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

SOURCE Assemblée législative de l'Ontario