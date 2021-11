Projet de loi 102 : Les producteurs de grains souhaitent une collaboration plus étroite avec le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux

LONGUEUIL, QC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) ont déposé hier, à la Commission des transports et de l'environnement, un mémoire comportant 17 recommandations pour adapter certaines dispositions du projet de loi n° 102 permettant une pratique durable de la production de grains, proportionnellement à la réalité socioéconomique et environnementale des agriculteurs québécois dans un contexte de grande compétitivité et d'un soutien financier inadéquat.

« Par l'intermédiaire de ce mémoire, nous nous posons comme des partenaires du gouvernement dans sa volonté de poursuivre l'amélioration de l'empreinte environnementale du secteur. En effet, les PGQ ont toujours voulu avancer dans cette direction. Cela dit, pour ce faire, l'action gouvernementale à cet égard doit être fondamentalement révisée afin de tenir compte de la réalité des agriculteurs. Dans l'état actuel des choses, et notamment en vertu des objectifs ambitieux du gouvernement, ce n'est pas avec un cocktail de réglementations contraignantes, mais plutôt avec un soutien gouvernemental conséquent et à long terme que les producteurs de grains pourront y arriver », affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Voici donc quelques recommandations figurant au mémoire déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale :

Que l'Assemblée nationale reconnaisse mieux l'ampleur et la complexité des enjeux économiques, agronomiques, environnementaux, sanitaires et humains reliés à la pollution diffuse impliquant des pesticides; Que l'Assemblée nationale reconnaisse mieux les efforts et les résultats des dernières années en matière d'intégration de pratiques de développement durable et de réduction de l'usage de pesticides dans le secteur des grains; Que toutes les interventions gouvernementales en matière de développement durable soient inspirées d'un équilibre entre ses aspects agronomique, économique et environnemental dans le but de favoriser la rentabilité et la compétitivité du secteur des grains québécois.

Pour consulter le mémoire des PGQ, nous vous invitons à utiliser le lien suivant.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Robby Desjardins, 450 421-4578, [email protected]

Liens connexes

https://www.pgq.ca/