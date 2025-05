Projet de loi 101 : la FCCQ recommande des améliorations ciblées au droit du travail

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) participe aujourd'hui à la consultation particulière sur le projet de loi 101 déposé par le ministre du Travail Jean Boulet, qui vise l'amélioration de certaines lois du travail. Bien que certaines mesures aillent dans la bonne direction, la FCCQ soulève des préoccupations liées à l'affaiblissement du paritarisme affaibli et à constate l'absence de certaines réformes nécessaires pour améliorer la productivité des entreprises.

Le mémoire de la FCCQ peut être consulté ici.

Un risque de conflits sociaux plus élevé

Le projet de loi accorderait au gouvernement le pouvoir de modifier ou d'adopter un règlement soumis par le conseil d'administration paritaire de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) sans retour obligatoire devant les administrateurs. L'adoption d'une telle mesure viendrait fragiliser un principe fondamental de notre droit du travail : le dialogue entre les parties patronales et syndicales et engendrer ultimement plus de conflits sociaux.

De plus, l'ajout d'un représentant des employeurs du secteur public et parapublic au conseil d'administration de la CNESST, sans exclure explicitement ce poste du devoir de loyauté envers le gouvernement, risque de compromettre la neutralité de l'institution. Le conseil d'administration pourrait s'exposer à davantage des directives politiques et pourrait donner l'apparence d'être limitée dans son rôle de chien de garde de la saine gouvernance de l'institution.

Des réformes souhaitées absentes

La FCCQ propose également l'ajout au projet de loi 101 de réformes nécessaires comme l'abolition de la Direction de la révision administrative, une instance de la CNESST. Cette étape prolonge de 192 jours un dossier de contestation et dans la très grande majorité des cas, les dossiers sont tout de même appelés au Tribunal administratif du travail.

« Nos PME partout à travers le Québec subissent un fardeau administratif inutile qui pourrait facilement disparaître En abolissant la Direction de la révision administrative. De plus, il s'agit d'une demande qui fait consensus depuis plusieurs années entre les parties patronales et syndicales », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ regrette également que le ministre du Travail ne profite pas du projet de loi afin d'abolir pour de bon la Loi sur les décrets de convention collective, encadrant un modèle dépassé freinant l'émergence d'innovation et de nouvelles entreprises dans plusieurs secteurs d'activités. On pense notamment à l'entretien ménager, l'industrie de services automobiles, les fabricants de matériaux construction.

« Le ministre rate une occasion d'abolir cette loi qui crée des barrières à l'entrée dans ces industries et nuit à l'innovation. En effet, il devient difficile pour de plus petites entreprises de rentrer dans ces marchés. Cette loi est désuète et n'a plus sa place considérant la mise en place depuis des lois sur les normes du travail et du Code du travail » ajoute Mme Proulx.

Néanmoins, plusieurs recommandations de la FCCQ viennent parfaire des mesures bienvenues du projet de loi 101 visant notamment la réduction des délais d'arbitrage de griefs et l'intervention du gouvernement pour assurer une saine compétitivité dans l'industrie du camionnage.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : FCCQ, Sandrine Clément, Vice-présidente, communications par intérim, C. 514 889-7789, [email protected]