Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay - Le rapport du BAPE est maintenant public

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et d'audience publique sur le Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay par Énergir s.e.c. Ce mandat a débuté le 8 juillet 2019. La commission d'enquête était présidée par Mme Marie‑Hélène Gauthier avec la collaboration de Mme Corinne Gendron, commissaire.

Les deux parties de l'audience publique ont eu lieu à Saguenay. Lors de la première partie, la commission d'enquête a tenu une séance le 9 juillet 2019 afin que l'initiateur et des personnes-ressources de divers ministères et organisations répondent aux interrogations du public et de la commission. La deuxième partie a permis aux participants d'exprimer leur opinion sur le projet au cours d'une séance qui s'est déroulée le 13 août 2019. À cette occasion, la commission a reçu 18 mémoires, dont 10 ont été présentés en séance publique auxquels une opinion verbale s'est ajoutée.

LA DISPONIBILITÉ DU RAPPORT

Le rapport d'enquête et d'audience publique et ses points saillants sont maintenant disponibles sur le site Web du BAPE. Ils peuvent être consultés en version papier au Bureau du BAPE à Québec, à la Bibliothèque municipale de La Baie ainsi qu'à la Bibliothèque publique de Chicoutimi.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Alexandre Corcoran-Tardif, Conseiller en communication, 418 643-7447 ou 1 800 463-4732, poste 538, alexandre.corcoran-tardif@bape.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.bape.gouv.qc.ca/