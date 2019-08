DEUXIÈME PARTIE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE

LA COMMISSION D'ENQUÊTE ENTEND LES CITOYENS

LA PAROLE EST MAINTENANT À VOUS

RAPPEL

QUÉBEC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par Mme Marie-Hélène Gauthier qui est accompagnée par la commissaire Mme Corinne Gendron, amorce la deuxième partie de l'audience publique sur le Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo‑portuaire de Saguenay par Énergir s.e.c. Cette deuxième partie est consacrée exclusivement à l'opinion du public et à l'audition des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.













DATE : Le 13 août 2019 HEURE : 19 h ENDROIT : Salle Le Fjord du Saguenay



Hôtel La Saguenéenne



250, rue des Saguenéens



Saguenay







La commission du BAPE tiendra d'autres séances, les jours suivants, selon ses besoins et ceux du public.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?

Les citoyens peuvent consulter les documents relatifs au projet de même que la transcription de la séance de la première partie de l'audience publique aux endroits suivants :

Bibliothèque municipale de La Baie , 1911, 6 e Avenue, Saguenay ;

, 1911, 6 Avenue, Saguenay ; Bibliothèque publique de Chicoutimi , 155, rue Racine Est, Saguenay ;

, 155, rue Racine Est, Saguenay ; à Québec, au bureau du BAPE, au 575, rue Jacques‑Parizeau, bureau 2.10 ;

dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Alexandre Corcoran‑Tardif, au 418 643-7447 poste 538 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : desserte-gaz-naturel-saguenay@bape.gouv.qc.ca.

