Projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125 - L'audience publique débute le 3 février 2026

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Georges Lanmafankpotin, président, et de Pierre Benoit, commissaire, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet de contournement du noyau urbain de Sainte-Julienne par la route 125 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable à compter du 3 février 2026 à 19 h.

L'audience publique est divisée en deux parties. La première partie a pour but de permettre aux participantes et participants, ainsi qu'aux membres de la commission de poser des questions pour s'informer sur le projet. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet et de personnes-ressources provenant de ministères ou organismes.

La deuxième partie est l'occasion pour toute personne, municipalité, organisme ou groupe de s'exprimer sur le projet, que ce soit verbalement ou à l'écrit.

À retenir

Début de la première partie de l'audience publique le 3 février 2026 à 19 h, Au Sentier de l'Érable, situé au 440, rang Montcalm, à Sainte-Julienne, aussi en direct sur le site Web;

Lors des séances de la première partie, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place et en ligne;

Des séances pourront s'ajouter selon la participation et les besoins de la commission;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Centre de consultation situé à la Bibliothèque Gisèle-Paré, située au 2550, rue Eugène-Marsan, à Sainte-Julienne (version papier et accès Web).



