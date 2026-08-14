Projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire à Sorel-Tracy - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, de tenir une audience publique sur le projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy par QSL International Ltée. Ce mandat débutera le 7 septembre 2026 et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d'enquête sera composée de Rosanne Fortin et de Prunelle Thibault-Bédard, qui agira à titre de présidente. Les curriculum vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

À retenir

Mandat d'audience publique d'une durée de quatre mois du 7 septembre 2026 au 7 janvier 2027;

Les détails entourant les modalités de participation seront annoncés sous peu;

La documentation sur le projet est accessible dans le site Web du BAPE.

Liens utiles

Page Web du dossier

Curriculum vitæ de Prunelle Thibault-Bédard

Curriculum vitæ de Rosanne Fortin

Qu'est-ce qu'une audience publique?

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654 | 1 800 463-4732, [email protected]