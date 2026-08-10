Projet d'implantation d'une ferme aquacole terrestre en recirculation intensive dans la MRC de Pontiac par Samonix - L'audience publique débute le 25 août 2026

QUÉBEC, le 10 août 2026 /CNW/ -- La commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Jacques Bénard, président, et de Martin Lessard, commissaire, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet d'implantation d'une ferme aquacole terrestre en recirculation intensive sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Pontiac par Samonix inc. le 25 août 2026 à 19 h.

L'audience publique est divisée en deux parties. La première partie a pour but de permettre aux participantes et participants, ainsi qu'aux membres de la commission de poser des questions pour s'informer sur le projet. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet et de personnes-ressources provenant de ministères ou organismes.

La deuxième partie est l'occasion pour toute personne ou municipalité, tout organisme ou groupe de s'exprimer sur le projet, que ce soit verbalement ou à l'écrit. Tous les détails concernant les modalités de participation seront communiqués prochainement.

À retenir

Les séances de la première partie de l'audience publique se tiendront au Centre récréatif de Campbell's Bay (2, rue Second, Campbell's Bay) et seront également diffusées en direct sur le site Web. La première séance aura lieu le 25 août 2026 à 19 h, et une séance se tiendra aussi le 26 août 2026 à 13 h 30.

Une séance supplémentaire le 26 août à 19 h pourra s'ajouter selon la participation et les besoins de la commission;

Lors de ces séances, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place et en ligne;

La documentation sur le dossier est accessible dans le site Web du BAPE.

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Comment se déroule la première partie?

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Christophe Marquis, conseiller en communication, 581 925-0698 | 1 800 463-4732, [email protected]