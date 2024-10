Projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière dans la MRC du Granit - Le BAPE tient un breffage technique pour les médias

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentantes et représentants des médias à un breffage technique à l'occasion de la période d'information publique sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière dans la municipalité régionale de comté du Granit par Parc éolien de la Haute-Chaudière s.e.c. le 31 octobre 2024 à 14 h.

Pour s'inscrire à ce breffage, qui prendra la forme d'un webinaire, il suffit de cliquer ici. Le courriel de confirmation de l'inscription contiendra le lien permettant de participer à l'événement.

La rencontre commencera par une courte présentation de la période d'information publique, de la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans laquelle s'inscrit le BAPE ainsi que des rôles de l'organisation. Les journalistes pourront ensuite poser leurs questions sur ces sujets.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Source : Josiane Ouellet, Conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected]