Projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière dans la MRC du Granit - La consultation ciblée débute le 3 février 2025

Date : Le 3 février 2025 Heure : 19 h Endroit : Église évangélique Fontaine d'eau vive 3162, rue La Fontaine, Lac-Mégantic Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Comment participer?

La consultation ciblée se déroulera en présence de représentants de Parc éolien de la Haute-Chaudière S.E.C. et de personnes-ressources issues de différents organismes et ministères, qui répondront aux questions de la commission et du public. Elle permettra également aux citoyennes et citoyens qui le désirent de donner leur point de vue sur le projet. Les participants et participantes n'ont pas à s'inscrire à l'avance pour parler à la commission, que ce soit en salle ou à distance. Un registre sera disponible au moment des séances.

Celles et ceux qui souhaitent exprimer leur opinion par écrit ont jusqu'au 17 février 2025 à 16 h pour transmettre un mémoire, un commentaire ou une image commentée en remplissant le formulaire associé à chaque option ou en acheminant le document par la poste au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6. Les personnes qui ont l'intention de résumer leur mémoire en séance sont invitées à le faire parvenir à la commission avant le 3 février.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

