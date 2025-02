Projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière dans la MRC du Granit - Bilan positif de la participation publique

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) responsable de la consultation ciblée sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière sur le territoire de la municipalité régionale de comté du Granit par Parc éolien de la Haute-Chaudière inc. dresse un bilan positif des trois séances publiques qui se sont déroulées les 3 et 4 février et qui ont représenté 8 h 30 de discussion. En moyenne, environ 14 personnes ont assisté à chaque séance en salle et 14, à distance, alors que la séance d'ouverture a attiré une assistance d'une soixantaine de personnes.

Au cours des séances, les intervenantes et intervenants ont pu à la fois poser des questions et donner leur point de vue sur le projet. Vingt-trois personnes ont pris la parole, dont 11 ont posé des questions, 7 ont résumé un mémoire et 14 ont exprimé leur opinion de vive voix. Les participantes et participants ont, bien entendu, abordé les cibles de la consultation, soit l'impact sur le paysage et les simulations visuelles, l'alignement du projet dans les différentes stratégies du Québec pour la lutte contre les changements climatiques, le consentement de la population locale et les retombées économiques. Cela dit, ils se sont également intéressés à d'autres thèmes; par exemple, les nuisances sonores, la protection des cours d'eau, les oiseaux fréquentant la zone d'implantation du parc éolien, l'importance accordée aux différentes espèces dans l'étude d'impact, l'aspect privé du projet et la nécessité de tenir une audience générique du BAPE ainsi qu'un vaste débat public sur le développement énergétique au Québec.

Après les séances, les citoyennes et citoyens avaient jusqu'au 17 février pour transmettre une opinion par écrit. En tout, la population a soumis 35 mémoires et 6 commentaires.

La commission rédige actuellement son rapport, qui sera déposé au ministre responsable de l'Environnement au plus tard le 3 mai 2025. Il est important de souligner que les rapports du BAPE sont fondés sur les opinions émises par le public ainsi que sur l'enquête menée par les commissaires. Ces deux composantes sont complémentaires et indissociables. La commission tient donc à remercier tous ceux et celles qui ont pris part à ses travaux, car leurs questions et leurs points de vue enrichissent sa réflexion et son analyse.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste. Découvrez également le Projet Scarabec, une bande dessinée qui illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique.

Facebook X Linkedin

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected], www.bape.gouv.qc.ca